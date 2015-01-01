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श्रद्धासुमन:कृष्ण कांता महाजन की पहली बरसी पर विधवाओं में बांटा राशन, समूह परिवार ने भेंट किए श्रद्धासुमन

गुरदासपुरएक घंटा पहले
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गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की चीफ पैटर्न स्वर्गीय कृष्ण कांता महाजन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर गोल्डन शिक्षण संस्थाओं के अलावा उनके पुत्र डॉ. मोहित महाजन व समूह परिवार ने श्रद्धासुमन भेंट किए। उधर, स्वर्गीय महाजन की स्मृति में हवन-यज्ञ कराया गया, जिसमें आहुतियां डालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद डॉ. महाजन, अनु महाजन और इंजीनियर राघव महाजन ने दिवंगत माता की याद में 20 विधवाओं के परिवारों को राशन भेंट किया। जबकि गोल्डन ग्रुप के कार्यरत लगभग 60 सेवाकर्मियों को गर्म कंबल बांटे गए। इसके अलावा महाजन परिवार ने स्वर्गीय महाजन की याद में चिन्मय मिशन को 21 हजार की आर्थिक सहायता भेंट की।

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