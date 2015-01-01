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गिरफ्तारी:जैकेट की जेब से लिफाफा निकाल फेंकते हुए व्यक्ति काबू, तलाशी में मिली 80 नशीली गोलियां

गुरदासपुरएक घंटा पहले
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थाना कलानौर पुलिस ने एक आरोपी को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। एएसआई सविंदरपाल पुलिस पार्टी के साथ गश्त के दौरान अड्‌डा नड़ांवाली में मौजूद थे। इस दौरान एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया, जिसने पुलिस पार्टी को देखकर जैकेट की जेब से लिफाफा निकालकर फेंकने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने उसे कोई नशीला पदार्थ होने के संदेह में धर दबोचा। जांच अधिकारी एसआई सुरजीत राज ने मौके पर पहुंच आरोपी से 80 नशीली गोलियां बरामद कीं। आरोपी को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

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