पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धनतेरस पर बाजार में बरसा पैसा:लोगों में खरीदारी को लेकर दिखा उत्साह ऑटोमोबाइल में फाइनांस की सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक पर कैशबैक ऑफर

गुरदासपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दिवाली तक शहर में करीब तीन करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद

कोरोना महामारी के कारण बाजारों में लंबे समय से छाया सन्नाटा फेस्टिवल सीजन शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया है। बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल काफी बढ़ गई है। हर तरफ उत्साह का माहौल है़। धनतेरस के कारण बाजारों में ग्राहकों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। इस साल दिवाली तक गुरदासपुर शहर में करीब 3 करोड़ का कारोबार होने की संभावना है। उधर, धनतेरस पर सोना-चांदी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, बर्तन आदि के बाजारों में खासी भीड़ है। इसे लेकर बाजारों में ऑफरों की बौछार है। धनतेरस पर सोने के आभूषणों के साथ-साथ सोने व चांदी के सिक्कों की डिमांड को देखते हुए ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज पर छूट दे रहे है़ं। ऑटोमोबाइल में भी काफी ऑफर चल रहे हैं। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उपहारों के साथ-साथ कैशबैक के ऑफर भी दिए जा रहे हैं।

दुकानदार बोले- धनतेरस और दिवाली के त्योहार को लेकर ग्राहकों के रुझान ने करोना के नुकसान को भुला दिया

बटाला में दिवाली और धनतेरस को लेकर दुकानदारों की तरफ से अपनी दुकानों और बाजार को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोगों की तरफ से त्योहारों के मद्देनजर जोरों से खरीदो-फरोख्त की जा रही है। इस दौरान ज्यूलरी के शोरूम में भी लोगों की तरफ से सोना खरीदा जा रहा है। सोने की बात इसीलिए की जा रही है, क्योंकि करोना के दौरान सोने के दामों में एकदम काफी उछाल देखने को मिला है। वहीं, अधिकतर लोगों की तरफ से इस बार दीपावली पर्व पर अपने घरों के लिए भारतीय समान को ही खरीदा जा रहा है।

इस संबंधी बटाला के नामवर ज्यूलरी शोरूम मालिक करन लूथरा ने कहा कि काेरोना के दौरान हर प्रकार के कारोबार का नुकसान हुआ था। लेकिन दिवाली व धनतेरस को लेकर लोगों में खरीदारी करने में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं, दुकानदार राजीव कालियां ने कहा कि दिवाली व धनतेरस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राहकों की तरफ से जोरों से खरीददारी की जा रही है।

बुकिंग का दौर शुरू यही नहीं इलेक्ट्रॉनिक के सामान की बुकिंग भी चल रही है। ऑन डिमांड सामान मंगवाया जा रहा है। हर कंपनी अलग-अलग तरह के ऑफर दे रही है। ऑटोमोबाइल कारोबारी फाइनांस की आसान सुविधा दे रहे हैं ताकि फेस्टिवल सीजन में ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके। धनतेरस को लेकर ऑटोमोबाइल एक्सचेंज का बाजार भी तेज हो गया है। जहां ग्राहक नई गाड़ियों की बुकिंग करा रहे हैं, वहीं सेकेंड हेंड कारों की भी डिमांड बढ़ी है।

रेडीमेड कपड़ों पर 15 फीसदी डिस्काउंट दिवाली के नजदीक आते ही रेडीमेड गारमेंट्स के बाजार में भी ग्राहकों की चहलकदमी बढ़ गई है। शहर में दुकानों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, ताकि ग्राहकों को लुभाया जा सके। रेडीमेड कपड़ों पर 10 से 15 फीसदी तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। वहीं, रेडीमेड गारमेंट्स के कई आकर्षक डिजाइन इस बार बाजारों में उपलब्ध हैं। सर्दी ने दस्तक दे दी है, जिसका प्रभाव भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। डिजाइनर कपड़ों के साथ वुलेन कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है। दुकानों में आकर्षक वुलेन कपड़ों की कई वैरायटी भी देखने को मिल रही है। बाजार में कई डिजाइन के लेडीज और जेंट्स कपड़े उपलब्ध हैं। इस बार ब्वायज में सबसे ज्यादा वेस्ट कोट, जॉगर्स, जीन्स, डिजाइनर शर्ट और टीशर्ट भी मौजूद है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें