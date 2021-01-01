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चुनाव:कांग्रेस-भाजपा के सीनियर नेता प्रत्याशियों के साथ पहुंचे

गुरदासपुर4 घंटे पहले
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नगर कौंसिल चुनावों में नामांकन को लेकर बुधवार अंतिम दिन था। बुधवार को कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के शेष रहते सभी उम्मीदवारों ने नामांकन जमा करवाए। इस दौरान विधायक बरिन्दरमीत सिंह पाहड़ा मैरिटोरियस स्कूल में पहुंचे और नामांकन जाम भरवाए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सीनियर नेता पूर्व जिला प्रधान राकेश ज्योति भी भाजपा उम्मीदवारों का नामांकन जाम करवाने पहुंचे। इस दौरान हलका विधायक पाहड़ा और ज्योति जब आमने सामने हुए तो दोनों ने एक-दूसरे को गले मिले।

शांतमयी हो चुनाव : पाहड़ा
विधायक पाहड़ा ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी का है। हमने संबंधित अधिकारियों से भी कहा है कि किसी भी उम्मीदवार के कागज रद्द न किए जाएं, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो उसे पूरा करवा लिया जाए। मेरा सभी से आह्वान है कि चुनाव शांति से करवाया जाएं। हम दोनों ने जो एक दूसरे को गले लगाया है वो हमारा आपसी भाईचारा है।

शांतमय चुनाव की अपील : ज्योति
भाजपा के पूर्व जिला प्रधान राकेश ज्योति ने कहा कि भाजपा के 29 वार्डों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन जमा करवा दिए हैं और हमें पूरी उम्मीद है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। किसी भी उम्मीदवार को कागज भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शांतमय चुनावों के लिए मैंने और विधायक पाहड़ा ने जफ्फी डाली है। सभी से अपील है कि शांतमय तरीके से चुनाव लड़े।

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