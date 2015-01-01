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निर्धारित:ऑनलाइन क्विज मुकाबला 22 दिसंबर को होगा

गुरदासपुरएक घंटा पहले
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मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की अाेर से प्राप्त हिदायतों के अनुसार ‘मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट’ विषय पर ऑनलाइन क्विज मुकाबला 22 दिसंबर को सुबह 11 से साढ़े 11 बजे तक होगा। इस मुकाबले में कॉलेजों के चुनाव साक्षरता क्लब के मेंबर (ईएलसी) भी शामिल हो सकते हैं। एडीसी (ज) तेजिंदरपाल सिंह संधू ने बताया कि क्विज मुकाबले का लिंक जिला चुनाव अधिकारी गुरदासपुर के फेसबुक

http://www.facebook.com/deo.gurdaspur व इंस्टाग्राम http://www.instragram.com/electionofficegurdaspur पर साझे किए जाएंगे। इसके अलावा लिंक प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप नंबर जिला चुनाव दफ्तर गुरदासपुर भेजा जाए। क्विज मुकाबले का लिंक कॉलेज के प्रिंसिपल/प्रभारी को व्हाट्सअप के जरिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले भेज दिया जाएगा। कॉलेज का प्रिंसिपल/प्रभारी यह लिंक कॉलेजों के ईएलसी सदस्यों (विद्यार्थियों) को शेयर करने का निजी तौर पर जिम्मेदार होगा। कुल 30 सवालों के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। क्विज निर्धारित समय में पूरा कर जमा कराया जाए, क्योंकि 30 मिनट के बाद क्विज को जमा नहीं किया जाएगा।

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