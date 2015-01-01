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तलाश में छापेमारी:पति-पत्नी में रहता था झगड़ा, पति ने फोटो एडिट कर वायरल की

गुरदासपुर4 घंटे पहले
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थाना सिटी पुलिस ने पत्नी की फोटो एडिट कर वायरल करने के आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। झूलना महल निवासी महिला ने पुलिस उच्चाधिकारियों को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी अंकित गुप्ता निवासी राजड़िया मोहल्ला पठानकोट के साथ 29 अप्रैल 2013 को हुई थी। वहीं, शादी के बाद से ही दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। वहीं, उसके पति ने उसे बदनाम करने के लिए उसकी फोटोज गलत ढंग से एडिट कर वायरल कर डालीं। इस संबंधी थाना सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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