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मीटिंग:किसानों की आय बढ़ाने को खुलेंगे तीन एग्रो बेस्ड यूनिट

गुरदासपुर3 घंटे पहले
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डीसी मोहम्मद इश्फाक ने सहायक धंधों को प्रोत्साहित करने संबंधी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व प्रगतिशील किसानों से मीटिंग की। डीसी ने बताया कि किसानों की आमदन में बढ़ोतरी के उद्देश्य से जिले में एग्रो बेस्ड तीन यूनिट लगाई जाएंगी। एग्रो बेस्ट यूनिट लगाने पर 35 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।

इसके अलावा बकरी पालन, गुड़ और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि स्व-रोजगार स्थापित करने हित लोगों को अधिकतम जागरुक किया जाए। उन्होंने आह्वान किया कि जिले में पशु पालन, बकरी पालन और हल्दी आदि के सहायक व्यवसाय अपनाने हेतु किसानों को आगे आना चाहिए।

मीटिंग में पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. शाम सिंह, कृषि अधिकारी डॉ. रणधीर ठाकुर, जिला रोजगार अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह, पंजाब नेशनल बैंक एलडीएम दविंदर वशिष्ट, कृषि विभाग से प्रभजोत सिंह के अलावा प्रगतिशील किसान व अधिकारी मौजूद रहे।

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