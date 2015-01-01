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बीजेपी:उमेश्वर महाजन को भाजपा सोशल मीडिया-सह-इंचार्ज की जिम्मेदारी मिली

गुरदासपुर12 घंटे पहले
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भारतीय जनता पार्टी जिला गुरदासपुर अध्यक्ष परमिंदर सिंह गिल ने जिला सोशल मीडिया-सह-इंचार्ज की घोषणा करते हुए उमेश्वर महाजन को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने सोशल मीडिया इंचार्ज बनने महाजन को बधाई देकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस पर उमेश्वर महाजन ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए जिलाध्यक्ष गिल का आभाराय जताया किया और पार्टी द्वारा जताए विश्वास पर खरा उतरने का आश्वासन दिया।

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