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कार्यक्रम:एक भारत श्रेष्ठ भारत भाग-4 वेबिनार में कैडेट हुए एक-दूसरे राज्य की कला-संस्कृति से रूबरू

हाजीपुर3 घंटे पहले
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  • झारखंड और बिहार के एनसीसी कैडेटों ने ऑनलाइन माध्यम से किया कला व संस्कृति का प्रदर्शन

एनसीसी के तत्वावधान में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत भाग 4का पांच दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का शुभारंभ किया गया। वेबिनार में दिल्ली एनसीसी निदेशालय से 100 कैडेट और बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय के 100 कैडेट ने भाग लिया। शुरुआत दिल्ली निदेशालय से थर्ड आफिसर हिमानी जोशी करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में छात्रों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार के कैडेट आपस में एक दूसरे की कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे व एक दूसरे राज्यों के खान पान रहन सहन के बारे में समझेंगे।

मुजफ्फरपुर एनसीसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर ने बताया कि दिल्ली निदेशालय के छात्रों ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के भूगोल इतिहास और संस्कृति के विषय में विस्तार से बताया है। उसी तरह से भागलपुर एनसीसी ग्रुप के कैडेट ने बिहार के भूगोल इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी दी। सभी राज्यों के कैडेट ने एक दूसरे राज्य के बारे में जानकारी साझा की।

कैडेटों ने स्वच्छता पर दिया संदेश
वेबिनार में बिहार, झारखंड और दिल्ली के ग्रुप कैडेट ने स्वच्छता अभियान के ऊपर संदेश दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर ने बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत भाग-4 10 नवंबर तक चलेगा। शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संबोधित करेंगे। उसके बाद महान नेताओं के लीडरशिप गुण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे।
मुजफ्फरपुर ग्रुप से 21 कैडेट ने लिया भाग
32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर से वेबिनार भी वैशाली और मुजफ्फरपुर के तीन कैडेट धीरज आनंद, नीतीश कुमार सिंह, स्वीटी कुमारी ने भाग लिया। भागलपुर एनसीसी ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार, सेना मेडल और कर्नल सुगुमार, मुजफ्फरपुर एनसीसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर ने नेतृत्व किया।

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