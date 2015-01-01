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वेबिनार:स्वच्छता हमें लाता है ईश्वर के करीब : विधि शर्मा

हाजीपुर3 घंटे पहले
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  • दिल्ली, बिहार व झारखंड के कैडेटों के बीच भाषा ज्ञान विषय पर हुआ संवाद

एक भारत श्रेष्ठ भारत भाग 4 के तीसरे दिन शनिवार को बिहार झारखंड एवं दिल्ली के कैडेटों के बीच भाषा के ज्ञान विषय पर एक दूसरे के बीच संवाद का आदान प्रदान किया गया। पहले चरण में बिहार एवं झारखंड डायरेक्टरेट ने भाषा ज्ञान के बारे में बताया गया। तत्पश्चात दिल्ली डायरेक्टरेट के वेबिनार से जुड़े कैडेट को भाषा ज्ञान के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। जबकि दूसरे चरण में बिहार, झारखंड एवं दिल्ली ग्रुप के कैडेट को विस्तार रूप से बताया। कैडेटों को संबोधित करते हुए बिहार एवं झारखंड डायरेक्टरेट 8 बिहार बटालियन के कैडेट विधि शर्मा ने कहा कि स्वच्छता हमें ईश्वर के करीब लाता है। उन्होंने इसके विषय में विस्तार से बताया। जबकि तीसरे चरण में दिल्ली डायरेक्टरेट के कैडेट ने अपने संस्कृति और पर्व के बारे में अपने अपने विचार रखें।

बिहार में बोली जाने वाली भाषा से कैडेट हुए रूबरू
दिल्ली एनसीसी दिल्ली निदेशालय जे तत्वावधान में आयोजित वेबिनार के माध्यम से बिहार के कैडेटों ने बिहार में बोली जाने वाली भाषा जैसे भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, वज्जिका एवं झारखंड में बोली जाने वाली संथाली आदि भाषाओं को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके बताया। वहीं, दिल्ली के कैडेट दिल्ली में बोली जाने वाली भाषा जैसे हिन्दी, अंग्रेजी एवं हरियाणवी बोली जाने वाली भाषा को पढ़कर बताया। पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर ने बताया कि 32 बटालियन के वैशाली और मुजफ्फरपुर ग्रुप के लगभग 21 कैडेट ने अपनी सहभागिता निभाई है।

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