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परेशानी:बिजली के लंबे कट से कंडी क्षेत्र के लोग परेशान, रोष

हाजीपुर3 घंटे पहले
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पंजाब की किसानी पर केंद्र सरकार द्वारा सुनाए गए तुगलकी फरमान से प्रदेश का किसान यहां सड़कों पर है।बहीं प्रदेश का हर आम ओर खास आदमी सर्दी के मौसम में भी केंद्र द्वारा जारी किए गए तुगलकी फरमान की भेंट चढ़ने के लिए मजबूर है।

यह बात गांव गगड के पूर्व सैनिक प्रकाश चंद ने स्थानीय लोगों के साथ प्रैस को एक बातचीत दौरान कहीं।उन्होंने कहा कि पहले केवल गर्मी के मौसम में ही बिजली विभाग द्वारा क्षेत्र में बिजली के लंबे कट लगाए जाते थे।पर पिछले कुछ दिनों से विभाग ओर प्रदेश सरकार मोदी हट के चलते कट लगाने के लिए मजबूर है।जिससे हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार परेशानी का सामना करने को हर रोज मजबूर हो रहे हैं। पर किसी भी सरकार को किसान या आम लोगों की परवाह किए बगैर केवल अपनी राजनीतिक शबी की ही चिंता लगी हुई है।

इस मौके पर प्रकाश चंद व दिलावर सिंह,राजिन्द्र सिंह,सुरिन्द्र सिंह,विजय कुमार,राजिन्द्र आदि ने प्रदेश व केंद्र की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना राजनीतिक हट छोड़ कर लोगों के मत का सम्मान करते हुए।लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करें।नहीं तो आने बाले चुनावों में बिजली न आने व अन्य समस्याओं से परेशान लोग राजनीति चमकाने बाली पार्टियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मजबूर होना पडेगा।

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