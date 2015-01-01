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कोरोना:कोरोना के 10 नए केस मिले अब तक 6,446 पॉजिटिव

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • जिले में 73 एक्टिव केस, 5,966 ठीक हुए

शनिवार को कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस आने के साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,446 पहुंच गई है। सिविल सर्जन डाॅ. जसबीर सिंह ने बताया कि आज सेहत विभाग की टीमों ने जिले में 1,647 नए सैंपल लिए व 1,450 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 10 नए केस आए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड 19 के अब तक 1,66,633 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1,59,599 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव रही है। 1,822 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है और 133 सैंपल इनवैलिड हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कोरोना से 218 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या 73 है और 5966 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।

डाॅ. जसवीर सिंह ने बताया कि आज जो 10 पॉजिटिव केस आए हैं उनमें से 4 केस शहर से और बाकी 6 अन्य सेहत केंद्रों से संबंधित हैं। डाॅ. जसबीर ने बताया कि सेहत विभाग की टीमें लगातार जिले में लोगों की सैंपलिंग कर रही हैं। उन्होंने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने व उचित दूरी बनाए रखने की अपील की।

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