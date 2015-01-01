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अवैध शराब:कार से शराब की 108 बोतलों सहित 2 काबू

होशियारपुर2 घंटे पहले
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बुल्लोवाल पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने दो युवकों को अपनी गाड़ी में ले जाई जा रही अवैध शराब समेत गिरफ्तार किया है। एएसआई रजिंदर मोहन ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान विनायक कुमार निवासी वार्ड नंबर 6 मोहल्ला गोबिंद टांडा और दूसरे की पहचान गगनदीप उर्फ मोनू निवासी दशमेश नगर टांडा के तौर पर हुई है। इनकी गाड़ी से 108 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं।

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