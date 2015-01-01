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माइनिंग:अवैध माइनिंग कर रही ट्रैक्टर-ट्राली समेत 2 लोग पकड़े

होशियारपुर2 घंटे पहले
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थाना हरियाना में ट्रैक्टर ट्राली सहित 2 लोगों को अवैध माइनिंग करते गिरफ्तार किया है। माइनिंग अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि वह टीम सहित गांव बस्सी मरूफ के चो में चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें 2 व्यक्ति अपने ट्रैक्टर-ट्राली सहित माइनिंग करते दिखे। उन्हें माइनिंग संबंधी जरूरी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा, तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके चलते इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर 21(1) माइनिंग एक्ट तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान हरवेश निवासी उत्तर प्रदेश और विमलेश निवासी उत्तर प्रदेश हाल निवासी कक्को होशियारपुर के तौर पर हुई है।

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