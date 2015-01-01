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लूट:करियाना स्टोर में घुसे 2 लुटेरे, गन प्वाइंट पर गल्ले से डेढ़ लाख रुपए निकाले, लिफाफे में भरकर ले गए

टांडा उड़मुड़2 दिन पहले
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  • गांव खुड्‌डा स्थित अरोड़ा इंटरप्राइजिज में 3 बाइक सवारों ने की लूट

दसूहा थाने के तहत गांव खुड्‌डा में बाइक सवार 3 लुटेरों ने मंगलवार शाम करीब साढ़े 6 बजे एक होलसेल करियाना स्टोर में घुसकर पिस्तौल के दम पर गल्ले से करीब डेढ़ लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लुटेरों ने दुकान में घुसते ही मालिक व मौजूद 2 व्यापारियों समेत अन्य लोगों को गन प्वाइंट पर ले लिया और 2 हवाई फायर किए। घटना के दौरान एक लुटेरा बाइक के पास खड़ा रहा जबकि 2 अंदर घुस आए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। लूट की सूचना मिलने के बाद एसपी डी रमिंदर पाल संधू और डीएसपी दसूहा मनीष कुमार, डीएसपी टांडा दलजीत सिंह खख मौके पर पहुंचे।

अरोड़ा इंटरप्राइजिस के मालिक नवजोत सिंह अरोड़ा ने बताया कि करीब साढ़े 6 बजे वह दुकान पर थे। 2 व्यापारी व एक अन्य कर्मी वहां था। तभी अचानक 2 लोग घुसे, जिनके मुंह पर रूमाल बंधा था। उन्होंने आते ही पिस्तौल तान दी और नकदी देने को कहा। इसके बाद उन्होंने खुद ही गल्ले से नकदी निकाली जो करीब डेढ़ लाख रुपए थी और लिफाफे में भरकर टांडा की तरफ फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है।

एक लुटेरा बाहर करता रहा इंतजार, घटना सीसीटीवी में कैद

मंगलवार शाम करीब साढ़े बजे मुंह पर रूमाल बांधे 2 लुटेरे पिस्तौल लेकर स्टोर में घुसे और सीधे काउंटर पर पहुंच गए। इसके बाद एक लुटेरे ने हवाई फायर करते हुए कैश देने को कहा। बाद में खुद काउंटर के अंदर चले गए। एक लुटेरे ने गल्ले से रुपए निकाले और दूसरे ने उन्हें लिफाफे में भर लिया।

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