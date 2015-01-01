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गिरफ्तार:500 प्रतिबंधित गोलियों सहित बाइक सवार 2 युवक काबू

होशियारपुर2 घंटे पहले
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बुल्लोवाल पुलिस ने 2 युवकों को 500 प्रतिबंधित गोलियों सहित गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। एएसआई अवतार सिंह ने बताया कि वे टीम सहित एक शकी व्यक्ति के संबंध में बुडी टाहली मोड़ शामचौरासी पर मौजूद थे। तभी जंडी साइड से दो युवक मोटरसाइकिल पीबी 07 बीडब्ल्यू 1095 पर आए, जिनको रुकने का इशारा किया तो वह घबराकर कोई जवाब नहीं दे पाए। जब उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से 500 नशीली गोलियां बरामद हुईं। आरोपियों की पहचान जतिन सैनी निवासी प्रेमगढ़ नजदीक माता रानी चौक होशियारपुर व दूसरे की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ लक्की पुत्र निवासी प्रेमगढ़ थाना सिटी के तौर पर हुई है।

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