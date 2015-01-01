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कोरोना अपडेट:काेरोना के 23 नए केस मिले, एक मरीज की मौत

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • अब तक 6,731 संक्रमित, 203 एक्टिव, 6,292 ठीक हुए
  • 58 दिन में ही 79 की मौत, कुल 236 गंवा चुके जान

जिले में 23 मार्च से लेकर 25 सितंबर तक कोरोना के 4,164 पॉजिटिव केस आए और 137 लोगों की मौत हो गई, जबकि 760 एक्टिव केस थे। वहीं, अगले 58 दिन (20 नवंबर) में जिले में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 6731 पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 236 हो गई है। जिले में 58 दिन में 79 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वीरवार को कोरोना जांच के लिए 1520 नए सैंपल लिए गए व 1587 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 23 नए केस आए। जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6731 हो गई है। वहीं, शुक्रवार को एक मरीज ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। इससे जिले में मरने वालों का आंकड़ा 236 पहुंच गया है।

सिविल सर्जन डाॅ. जसबीर सिंह ने कहा कि जिले में कोविड 19 की जांच के लिए कुल 182845 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 175525 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव, जबकि 1821 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिग है और 133 सैंपल इनवैलिड पाए गए है। डाॅ. जसबीर सिंह ने बताया कि जिले में एक्टिव केस की संख्या 203 है जबकि 6,292 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि आज जिले में 23 पॉजिटिव केस आए हैं, उसमें से 4 केस शहर से और 19 केस अन्य सेहत केंद्रों से संबंधित है। जिले में कोरोना से जो मौत हुई हैं उसकी पहचान 76 वर्षीय व्यक्ति निवासी सानिया सेहत केंद्र बुढ़ाबड़ जिसकी मौत एमएच जालंधर में हुई। सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह ने कहा कि कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए सेहत विभाग की गाइडलाइन का पालन करें।

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