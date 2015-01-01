पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Hoshiarpur
  • 250 Divyang Arrived In Employment Fair, 113 Selected, Fair Organized In Udaan Project In The District Employment Generation, Skill Development And Training Bureau

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रोष:रोजगार मेले में 250 दिव्यांग पहुंचे, 113 का चयन,उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण ब्यूरो में आयोजित किया गया मेला

होशियारपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • व्हीलचेयर न मिलने पर कुछ दिव्यांगों ने जताया रोष

पंजाब सरकार के घर-घर रोजगार व कारोबार मिशन के अंतर्गत जिला रोजगार सृजन, कौशल विकास व प्रशिक्षण ब्यूरो की ओर से दिव्यांगों के लिए 17 दिसंबर को ब्यूरो में विशेष रोजगार मेला लगाया गया। रोज़गार अफसर कर्म चंद ने बताया कि मेले में जिले की 40 औद्योगिक ईकाइयों की ओर से भर्ती गई है। मेले में करीब 250 दिव्यांगों ने शिरकत की और औद्योगिक इकाइयों की ओर से इंटरव्यू के पश्चात विभिन्न पदों के लिए 113 दिव्यांगों का चयन किया गया। 100 को विभिन्न ईकाइयों की ओर से आफर लैटर दिए गए। जबकि 13 को शार्ट लिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मेले में कम पढ़े लिखे होने से लेकर आठवीं, दसवीं, बारहवीं,

कंप्यूटर की जानकारी रखने के अलावा बी-फार्मेसी, एम- फार्मेसी तक पढ़े लिखे दिव्यांग आए। मेले में आए कुछ दिव्यांग जो चलने में असमर्थ थे, जिनको व्हीलचेयर की जरूरत थी। लेकिन प्रशासन ने इंतजाम नहीं था। जब जिला रोजगार अफसर कर्म चंद से बात की तो उन्होंने कहा कि डीसी की मीटिंग में इसकी जिम्मेदारी रेडक्रॉस के नरेश कुमार को दी गई थी, लेकिन वह जिम्मेदारी निभाने में लेट हो गए। जब नरेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि व्हीलचेयर का इंतजाम कर जल्द ही पहुंचा दी जाएगी।

रोजगार मेले में कुछ दिव्यांगों ने कहा- यह सब खानापूर्ति

12वीं पास आत्मा सिंह, बीएड पास रवि कुमार, बीए राजकुमार, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करने वाले अभय सिंह, बीए पास राजिंदर कुमार, नेत्रहीन 12 वीं पास भूपिंदर और मनोज कुमार और दिव्यांग युवतियों ने कहा कि यह रोजगार मेला एक खानापूर्ति है। उन्होंने कहा इससे पहले भी वह कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला। भूपिंदर सिंह ने बताया कि वह जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि उनके लायक यहां कोई भर्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी वह बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। दसूहा से आई हुई मनप्रीत कौर प्रीत, संदीप कौर और मनप्रीत कौर ने बताया के वह कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए आई हैं। जब वह चावला फर्निशड होशियारपुर की कंपनी में इंटरव्यू देने लगीं तो उन्हें यह कहकर जाने को कहा गया कि आपको यह बहुत दूर पड़ेगा। आप कही और ट्राई करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें