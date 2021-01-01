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कोविड-19:कोरोना के 3 नए केस मिले, अब तक 8047 संक्रमित, 41 एक्टिव

होशियारपुर2 घंटे पहले
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सेहत विभाग की टीम ने रविवार को कोरोना जांच के लिए 522 नए सैंपल लिए व 1197 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 3 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8047 हो गई है। सिविल सर्जन डाॅ. रणजीत सिंह ने बताया कि जिले में कोविड 19 की जांच के लिए कुल 276385 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 268738 की रिपोर्ट निगेटिव रही, जबकि 1288 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। 184 सैंपल इनवैलिड पाए गए हैं। डॉ. रणजीत सिंह ने बताया कि जिले में अब तक कुल 337 मरीज कोरोना से जान गंवा चुके हैं ।

जिले में एक्टिव केस की संख्या 41 है जबकि 7672 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। सिविल सर्जन डाॅ. रणजीत सिंह ने बताया कि जिले में 3 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से शहर से 1 और बाकी 2 अन्य स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित हैं। डॉ. रणजीत सिंह ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हो जाती तब तक कोरोना की हिदायतों का पालन करें। जल्द ही वैक्सीन लगा दी जाएगी।

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