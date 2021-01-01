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कोविड-19:8 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए, 1 की मौत, अब तक 8,078 संक्रमित

होशियारपुर2 घंटे पहले
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बुधवार को सेहत विभाग की टीम ने कोरोना जांच के लिए 1094 नए सैंपल लिए व 787 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 8 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8078 हो गई है। सिविल सर्जन डाॅ. रणजीत सिंह ने बताया कि जिले में कोविड 19 की जांच के लिए कुल 279071 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 270824 की रिपोर्ट निगेटिव रही, जबकि 1864 सैंपल की रिपोर्ट

पेंडिंग है। जिले में अब तक कुल 338 मरीज कोरोना से जान गंवा चुके हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 62 जबकि 7690 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। सिविल सर्जन डाॅ. रणजीत सिंह ने बताया कि कोरोना से 80 वर्षीय व्यक्ति निवासी ब्लाॅक चक्कोवाल की मौत एमएच जालंधर में हुई।

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