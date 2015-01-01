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लूटपाट:लूटपाट गिरोह के दो आरोपियों से 8.50 लाख रुपए बरामद

होशियारपुर4 घंटे पहले
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शहर में लूटपाट और चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्य काबू किए गए हैं। डीएसपी जगदीश अत्री ने बताया के मोहल्ला अनिल शर्मा के घर कुछ दिन पहले कुछ ना मालूम लोगो ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था जिसको लेकर एक टीम गठित की गई। उन्होंने बताया के इस दौरान उन्होंने आरोपियों पहचान अमरीक सिंह उर्फ गोरा और राजकुमार को नवंबर में काबू किया था। उन्होंने बताया के आरोपियों के पास से 60 हज़ार

रुपए नकदी और उनके द्वारा चोरी किये पैसों से खरीदे दो मोबाइल भी बरामद किये गए थे और गुरदासपुर जेल भेज दिया गया था। उन्होंने बताया के इस दौरान अब 16 दिसंबर को उन्होंने दोबारा इनको प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। इस दौरान उनकी निशानदेही पर लूट और चोरी किए 8 लाख 50 हज़ार रुपए भी बरामद किए गए हैं।

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