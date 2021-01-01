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नामांकन पत्र:नगर निगम में कुल 291 ने भरे पर्चे, वार्ड 25 से भाजपा को नहीं मिला कोई उम्मीदवार

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • जिले में कुल 829 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र

निगम व नगर कौंसिल चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन कुल 829 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। वहीं, नगर निगम के लिए 291 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। लेकिन, वार्ड नंबरा 25 से भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। बताते चलें कि जिले में एक नगर निगम, 7 नगर कौंसिल समेत नगर पंचायत माहिलपुर की 2 व नपं तलवाड़ा की एक सीट के लिए 14 फरवरी को चुनाव होगा।

नामांकन खत्म होने के बाद अब 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 5 फरवरी को नाम वापस लिए जाएंगे। होशियारपुर नगर निगम के लिए आज 118 उम्मीदवारों ने नामजदगी पत्र भरे, नगर कौंसिल हरियाना के लिए आज 20, गढ़दीवाला के लिए 43, टांडा के लिए 29, दसूहा के लिए 10, मुकेरियां के लिए 13, गढ़शंकर के लिए 36, शामचौरासी के लिए 13 उम्मीदवारों ने नामांकन किया।

नगर पंचायत माहिलपुर के लिए 2 व नगर पंचायत तलवाड़ा के लिए 7 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। 30 जनवरी को जिले में 1, पहली फरवरी को 105, 2 फरवरी को 432 और 3 फरवरी को 291 उम्मीदवारों ने नामजदगी पत्र दाखिल किए हैं।
टांडा नगर कौंसिल में कुल 81 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा
टांडा नगर कौंसिल के लिए कुल 81 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए है। कांग्रेस के 15, आम आदमी पार्टी के 20, शिरोमणि अकाली दल के 16, भाजपा के 12 व 18 आजाद उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए हैं।

आज होगी नामांकन पत्रों की जांच, 5 फरवरी को वापस ले सकेंगे नाम

होशियारपुर| प्रदेश भाजपा की चुनाव संचालन समिति ने प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को नगर निगम के रहते 8 में से 7 वार्ड के उम्मीदवार घोषित किए जिन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। लेकिन वार्ड नंबर 25 से भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर-8 से अमरजीत सिंह, वार्ड 9 से पिंकी रानी, वार्ड 19 से सुनीता रानी, वार्ड 20 से गगनदीप कौर, वार्ड 24 से संदीप कुमार, वार्ड 45 से रंजू शर्मा व वार्ड 48 से अनिल हांडा के को उतारा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने दावा की चुनाव में सभी उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और निगम में भाजपा का मेयर ही बनेगा।

कांग्रेस-भाजपा के बड़े चेहरे गायब -नगर निगम होशियारपुर के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की तरफ से जिन उम्मीदवारों ने नामजदगी पत्र भरे हैं, उनमें दोनों पार्टियों के शहर से संबंधित कई बड़े चेहरे मौजूद नहीं हैं। भले ही कुछ पूर्व पार्षदों को टिकट दी गई है, लेकिन पार्टी के अंदर वह बड़े चेहरे नहीं माने जाते। इसका कारण एक तो नई वार्डबंदी को माना जा रहा है, जिसमे लगभग सभी बड़े चेहरों के वार्ड तोड़ दिए गए हैं। भाजपा के पूर्व मेयर शिव सूद यहां मैदान से हटे हैं, वहीं कांग्रेस के बड़े चेहरे ब्रह्म शंकर जिंपा को पार्टी ने टिकट नहीं दी। अकाली दल की लिस्ट में एक बड़ा चेहरा पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर प्रेम सिंह पिपलांवाला है। रोचक है कि नगर पंचायत माहिलपुर में होने वार्ड नंबर-1 और वार्ड-11 के प्रतिनिधियों की मौत के कारण हो रहे उपचुनाव में भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष ने अपनी माता को आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है।

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