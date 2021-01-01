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लंगर:ढडीयाला में लगाया पौधों के प्रसाद का लंगर

टांडा उड़मुड़2 घंटे पहले
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संत बाबा भाग सिंह जी सेवा दल ढडीयाला की ओर से वातावरण की सेवा संभाल के मद्देनजर पौधों के प्रसाद का लंगर लगाया गया। सेवा दल के युवाओं की ओर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से समूह संगत को फल व छायादार पौधे बांट वातावरण की संभाल का संदेश दिया गया। कमेटी प्रधान ओंकार सिंह धालीवाल ने कहा कि हम सबको ही वातावरण की संभाल के लिए प्रयतनशील रहना चाहिए। इस अवसर पर हरजिंदर सिंह ढिल्लों, सतवंत सिंह, प्रदीप सिंह, तरनवीर सिंह, नवजोत सिंह, मनजोत सिंह, राजू, कुलवीर सिंह, कुलविंदर सिंह, रणवीर आदि मौजूद रहे।

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