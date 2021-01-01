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रोटरी इंटरनेशनल क्लब:माहिलपुर अड्डा में पोलियोरोधी दवा पिलाई

होशियारपुर2 घंटे पहले
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देश को पोलियो मुक्त करने हेतु रोटरी इंटरनेशनल क्लब सदैव अग्रणी रहा है। यह बात रोटरी क्लब मिडटाउन के प्रधान रोटेरियन गोपाल वासुदेवा ने पोलियो राउंड 31 जनवरी के तहत व्यक्त किए। रोटरी क्लब मिडटाउन ने इस अवसर पर 5 साल और इससे कम आयु के बच्चों को पोलियो बूथ माहिलपुर अड्डा में दो बूंद पोलियो की दवा पिलाई। इस अवसर पर क्लब के अन्य सदस्य रोटेरियन सतीश गुप्ता, मनोज ओहरी, वरिन्द्र चोपड़ा, प्रवीण पब्बी, राकेश कपूर, एलएन वर्मा, जगमीत सेठी, जतिन्द्र कुमार, रोहित चोपड़ा आदि शामिल हुए।

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