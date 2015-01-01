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विमोचन:‘शक्ति शतकम’ पुस्तक का सांसद अविनाश राय खन्ना ने किया विमोचन

होशियारपुर3 घंटे पहले
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हर्षविंद्र सिंह पठानिया द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति शतकम का विमोचन पूर्व सांसद एवं हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माडल स्कूल में आयोजित एक समारोह में किया। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में शक्ति तत्व तथा देवी के विभिन्न रूपों और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या सरल भाषा में की गई है। उन्होंने

आगे कहा कि सनातन साहित्य में उल्लेखित देवी भगवती के विभिन्न रुपों, आयुधों एवं वाहनों के कारण तथा महत्व का विवेचन इस पुस्तक में बहुत सटीकता से किया गया है। इस अवसर पर लेखक ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारा सनातन साहित्य अपार ज्ञान का सागर है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ब्रह्म शंकर जिम्पा, अनुराग सूद, लारेंस चौधरी, मास्टर उजागर सिंह, निर्मल सिंह बोलीना के अलावा अधिवक्ता अरविंद सूद तथा प्रिंसिपल शोभा कंवर उपस्थित थे।

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