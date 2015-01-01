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मोदी सरकार किसान विरोधी नहीं हैं:बिहार में भाजपा की जीत पर बार एसोसिएशन ने बांटे लड्‌डू

होशियारपुर2 घंटे पहले
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बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और भाजपा पंजाब के सीनियर नेता एडवोकेट आरपी धीर की अगुवाई में होशियारपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बिहार चुनाव समेत अन्य प्रदेशों में उपचुनाव में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों की जीत को लेकर खुशी मनाई। वकीलों ने आरपी धीर का मुंह मीठा करवाते हुए सभी वकीलों को लड्डू बांटे। एडवोकेट आरपी धीर ने कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी और उनकी देश के प्रति सोच को पसंद करते हैं।

उन्होंने का है कि मोदी सरकार किसान विरोधी नहीं हैं इसका पता आने वाले समय में पंजाब के लोगों व किसानों को चल जाएगा। इस मौके बीके गुप्ता,अजय गुप्ता,पंकज खन्ना,अमर मलिक, सतपाल, डीआर बग्गा,हरदीप सिंह,एचएस फ़्लोरा,पंकज ठाकुर समेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बड़ी गिनती में वकील मौजूद थे।

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