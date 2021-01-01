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धरना:140 गाड़ियों में 600 किसानों का जत्था दिल्ली हुआ रवाना

होशियारपुर2 घंटे पहले
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जिले से 600 किसानों का एक काफिला लगभग 140 छोटी-बड़ी गाड़ियों में दिल्ली आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए रविवार दोपहर को रवाना हुआ। इससे पहले किसान गढ़दीवाला के पास मानगढ़ टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे और वहां से सभी किसान गाड़ियों समेत पास ही पड़ते गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहिब में पहुंचे। यहां से संत बाबा सेवा सिंह की तरफ से अरदास करने के बाद काफिले को रवाना किया गया। किसान नेता व समाज सेवी सरपंच मनजोत सिंह तलवंडी ने बताया कि इस काफिले में गढ़दीवाला, दसूहा और टांडा से जुड़े हुए किसान शामिल हैं।

सभी किसानों ने यह तय किया है कि आने वाले 10 दिन तक वह सिंघु बाॅर्डर पर चल रहे आंदोलन में डटे रहेंगे। इस दौरान जसबीर सिंह, सुरजीत सिंह, मनजीत सिंह नागरा, जरनैल सिंह गढदीवाला, बलजीत सिंह, जसबीर सिंह, पर्मवीर सिंह, हरविंदर सिंह, दलजीत आदि मौजूद रहे।

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