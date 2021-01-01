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केस दर्ज:दहेज के लिए विवाहिता को तंग करने के आरोप में ससुराल पक्ष पर केस दर्ज

टांडा उड़मुड़2 घंटे पहले
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पुलिस ने गिल्जियां की एक महिला को दहेज के लिए तंग करने के आरोप में ससुराल परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने महिला के पति सुखदेव सिंह, ससुर महिंदर सिंह और सास सुखविंदर कौर पिंकी निवासी फतेहगढ़ बेगोवाल के खिलाफ दर्ज किया है। पीड़ित के पिता बलविंदर सिंह ने बताया कि उसने अपनी बेटी नरिंदर कौर की शादी जनवरी 2018 को की थी।

इसके बाद ही उसका ससुराल परिवार ने उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। उसका दामाद कनाडा में रहता है, जिसने उसकी बेटी को कनाडा ले जाने से पहले आनाकानी की। जब उन्होंने पैसे का इंतजाम करके अपनी बेटी को कनाडा भेजा, तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, जहां वह कनाडा सरकार की शरण में रह रही है।

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