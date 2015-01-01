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केस दर्ज:नशीले पाउडर समेत दो काबू हाजीपुर थाने में केस दर्ज

होशियारपुर4 घंटे पहले
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नशीले पाउडर समेत दो आरोपियों को काबू कर थाना हाजीपुर में मामला दर्ज किया गया। एएसआई जगजीत सिंह बताया कि भलोवाल नहर पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति जिसकी पहचान लाल चंद के रूप में हुई उसको शक के आधार पर रोका गया। इस दौरान मौके पर जब उन्होंने आरोपी लाल चंद की तलाशी ली तो उसके पास से 23 ग्राम नशीला पावडर बरामद हुआ ।उन्होंने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अगली क़ानूनी कार्रवाई जारी रखी गई है । इसी तरह थाना हाजीपुर में ही एक और व्यक्ति के खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज किया गया। एएसआई दलजीत

सिंह ने बताया कि उन्होंने सुंदरपुर नहर पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति जिसकी पहचान राज कुमार के रूप में हुई जिसको रुकने का इशारा किया गया लेकिन वह भागने लगा जिसको पुलिस टीम ने काबू किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 12 ग्राम नशीला पावडर बरामद हुआ। उन्होंने बताया आरोपी राजकुमार को काबू कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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