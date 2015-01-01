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चाेरी:ग्रीन वैली में डॉ. हरमीत कौर के जाते ही घुसा चाेर, नकदी चुराई

होशियारपुर2 घंटे पहले
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ग्रीन वैली में एक चोर ने वीरवार सुबह करीब 9 बजे घर दरवाजा तोड़कर डॉ. हरमीत काैर के घर में चाेरी कर ली। चाेर अलमारी से 30 हजार रुपए नकद और एक मोबाइल चुरा ले गया। घटना सीसीटीवी में कैद हाे गई है। डाॅ. हरमीत कौर ने बताया कि वे वीरवार सुबह करीब 9 बजे कोचिंग सेंटर के लिए निकली थीं व दोपहर को जब घर लौटीं, चोरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उनके जाने के महज दो मिनट बाद ही एक चोर ने इधर-उधर देखा और गेट फांदकर अंदर दाखिल हो गया। इस संबंधी उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है।

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