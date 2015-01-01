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नीलामी:नगर सुधार ट्रस्ट ने प्रॉपर्टी की नीलामी से जुटाए 80 लाख : एडवोकेट मरवाहा

होशियारपुर2 घंटे पहले
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नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के निर्देश पर नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से बनाई गई स्कीमों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है व स्कीमों का आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए नीलामी करवाई जा रही है। ट्रस्ट की तरफ से करवाई नीलामी में ट्रस्ट को 80 लाख 46 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। चेयरमैन ने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से स्कीमों का लाभ देने के लिए दो बार पहले भी नीलामी करवाई गई है व अब करवाई गई तीसरी नीलामी से ट्रस्ट को 80 लाख से अधिक रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि स्कीम नंबर-2, 10 व 11 में पड़ती रिहायशी एवं व्यवसायिक जगहों की नीलामी में जनता ने काफी उत्साह दिखाया। उनके उत्साह को देखते हुए जल्द ही शेष रहती प्राॅपर्टी की भी नीलामी प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा।

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