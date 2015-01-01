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रोष:प्रभात चौक से कमालपुर तक सड़क न बनने पर कमेटी ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

होशियारपुर3 घंटे पहले
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  • संघर्ष कमेटी और लोकल बॉडी सेल बीजेपी के जिला प्रधान ने जताया रोष

संघर्ष कमेटी व लोकल बॉडी सेल बीजेपी के जिला प्रधान कर्मवीर बाली ने शहर में उद्घाटन होने के बावजूद भी प्रभात चौक से कमालपुर तक सड़क न बनने पर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मवीर बाली ने कहा कि अक्तूबर महीने में सड़कें किस साल में बनेंगी। 2020 का अक्तूबर महीना तो गुज़र गया है। इस मौके पर कर्मवीर बाली ने कहा कि जो सीनियर सिटीज़न को उद्घाटन के समय सम्मान दिया जाता है काम शुरू न होने के बाद वो हास्य के पात्र बन जाते हैं।

कर्मवीर बाली ने व्यंग्य करते हुए कहा कि सत्तापक्ष को नगर-निगम चुनाव की आहट के समय शहर में उद्घाटनों की याद आई है। पहले चार सालों में तो विकास की किसी को याद नही आई। ऐसा लगता है कि पंजाब का खज़ाना सिर्फ होशियारपुर के लिए खोल दिया गया है। कर्मवीर बाली ने कहा कि जनता के 1947 माडल समझने की भूल न की जाये, जनता जागरूक है, जनता सब समझ रही है। समय आने पर जनता जवाब देने के लिए सक्षम है। इस मौके पर नवल किशोर कालिया, सुरजीत सैनी, विनय कुुमार, पवन कुमार रिशी, जत्थेदार बलवीर सिंह उपस्थित थे।

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