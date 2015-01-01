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एलायंस क्लब डायमंड ने करवाया सेमिनार:सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो विजीलेंस को करें शिकायत : विरदी

होशियारपुर2 घंटे पहले
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एलायंस क्लब होशियारपुर डायमंड द्वारा विजीलेंस अवेयरनेस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजीलेंस विभाग के बारे में अवेयर करना था। सेमिनार में मुख्य मेहमान के तौर पर डीएसपी विजीलेंस निरंजन सिंह विरदी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि विजीलेंस विभाग से उन सरकारी या गैर-सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को डरने की जरूरत है जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं।

आम नागरिकों के साथ विजीलेंस विभाग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। निरंजन विरदी ने कहा कि अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आम नागरिक से रिश्वत लेता हुआ पाया जाता है तो उनसे संपर्क करें। डीएसपी विरदी ने आए हुए एनजीओ के नुमाइंदों को ईमानदारी की शपथ दिलाई और ईमानदारी का चिह्न दिया। क्लब के प्रधान एैली राधा रमन, सचिव एैली सत्यन सिंघा, कैशियर एैली मनजीत सिंह लक्की ने मुख्य मेहमान डीएसपी निरंजन सिंह विरदी का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व गर्वनर एैली अशोक पूरी, एैली सुमेश वर्मा, एैली पुष्पिंदर कुमार, वाल्मीकि समाज के विनोद कुमार, दर्शन लाल सिद्धू, एएसआई दविन्द्र कुमार, तर्कशील सोसायटी के मदन लाल, मनीश भल्ला, प्रो जरनैल सिंह, एैली विकास सडाना, एैली राजीव ठाकुर, एैली सुधीर कुमार, एैली संदीप ओहरी, तुषार धीमान, एैली मधू सूदन कालिया, विनय कुमार, योगराज व अन्य लोग मौजूद रहे।

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