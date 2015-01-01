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छात्रों की स्काॅलरशिप:किसानों के मामले में कांग्रेस-भाजपा मिली: बीबी जगीर

होशियारपुर2 घंटे पहले
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कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ने एससी छात्रों की स्काॅलरशिप राशि हड़पकर ठगी वाला काम किया है, जिसे कांग्रेस सरकार तो बचा रही है, लेकिन अकाली दल इसे छोड़ने वाला नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों के मामले में ईमानदार नहीं है और पर्दे के पीछे भाजपा से मिली हुई है, लेकिन अकाली दल का इस मामले में भी स्टैंड स्पष्ट है और जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगें नहीं मानती तब तक अकाली दल किसानों के साथ संघर्ष में डटा रहेगा। यह बात स्त्री अकाली दल की प्रधान बीबी जगीर कौर ने होशियारपुर और मुकेरियां में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार 9 अक्तूबर को अकाली दल की तरफ से साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ फगवाड़ा में रोष रैली की जा रही है, जिसमे मुकेरियां से बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर और नेता पहुंचें। इस पर मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर सहमति दी। 9 नवंबर को सरबजोत सिंह साबी की अगवाई में मुकेरियां हलके से पार्टी वर्कर धरने में शामिल होंगे।

इस मौके सुरिंदर सिंह भूलेवाल राठा जिला प्रधान (देहाती) ने कहा कि 9 का धरना प्रर्दशन कांग्रेस सरकार की नींव को हिला कर रख देगा। इस मौके एसजीपीसी मेंबर हरजिंदर सिंह धामी, बीबी महिंदर कौर जोश, प्रेम सिंह पिपलांवाला, बलराज सिंह चौहान, हरजीत सिंह मठारू, गुरपाल सिंह चालोवाल, आसा सिंह कोहलिया, भाई अमरीक सिंह लतीफपुर, जसविंदर सिंह बिट्टू, अनिल ठाकुर आदि मौजूद रहे।

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