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कोरोना का कहर:कोरोना के 30 नए पॉजिटिव मिले, अब 189 एक्टिव केस

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • कुल 6,507 संक्रमित, 226 की हो चुकी मौत

जिले में वीरवार को कोरोना जांच के लिए 1,563 लोगों के सैंपल लिए व 1596 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें से 30 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 6507 हो गई है। सिविल सर्जन डाॅ. जसवीर सिंह ने बताया कि जिले में अब तक कोविड 19 की जांच के लिए कुल 1,73,228 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1,66,190 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव, जबकि 1716 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है, 133 सैंपल इनवैलिड हैं और अब तक 226 मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि एक्टिव केस की संख्या 189 है। डाॅ. जसवीर सिंह ने बताया कि आज जो केस आए हैं, उनमें 9 केस शहर से और 21 केस अन्य सेहत केंद्रों से संबंधित हैं।

भीड़भाड़ वाली जगह से बचें सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह ने लोगों से अपील की है कि त्यौहारी सीजन में भीड़ वाली जगह जाने से बचें। बाहर जाते समय मास्क जरूरी पहनें और सामाजिक दूरी बनाकर रहें। याद रखें कोरोना खत्म नहीं हुआ है।

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