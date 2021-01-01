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सुनवाई:कोर्ट ने मांगी मुख्य आरोपी सुरप्रीत की फिटनेस रिपोर्ट, 18 फरवरी को होगी सुनवाई

होशियारपुर2 घंटे पहले
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टांडा के तहत एक गांव में पिछले साल 21 अक्टूबर को 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या के मामले की अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होशियारपुर की एडिशनल एवं जिला सेशन जज नीलम अरोड़ा की कोर्ट में होगी। बुधवार को मामले की तारीख थी, लेकिन कोर्ट ने वकीलों की बहस के बाद उक्त सुनवाई 18 फरवरी को डालते हुए काेर्ट ने आरोपी पक्ष के वकील से मुख्य आरोपी सुरप्रीत सिंह की फिटनेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। बता दें कि मुख्य आरोपी सुरप्रीत सिंह पिछले कई महीने से अमृतसर के एक अस्पताल में भर्ती है।

इस मौके सरकारी वकील के साथ पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट नवीन जैरथ पेश हुए। मृतक बच्ची के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट में बहस के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने जज को बताया कि मुख्य आरोपी सुरप्रीत सिंह अभी भी अमृतसर के एक अस्पताल में बीमार होने के कारण भर्ती है और वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकता।

इसका जवाब देते हुए पीड़ित परिवार के वकील ने कोर्ट को बताया कि घटना के मौके आरोपी की सेहत ठीक थी, जिसके सभी सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, लेकिन हर तारीख के मौके पर आरोपी यही दलील देकर कोर्ट को गुमराह कर रहा है कि वह अस्पताल में जेरे इलाज भर्ती है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बहस के बाद कोर्ट ने सख्ती से आदेश देते हुए अगली पेशी 18 फरवरी डालते हुए निर्देश दिए कि उस दिन सुरप्रीत सिंह को कोर्ट में लाजिमी पेश किया जाए या उसकी अस्पताल से फिटनेस रिपोर्ट हासिल कर कोर्ट में पेश की जाए।

इस मौके आरोपी के दादा सुरजीत सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए पेश किया गया। बता दें कि दोनों आरोपी गुरदासपुर की जेल में बंद हैं। टांडा पुलिस ने इस मामले में 21 अक्टूबर को आरोपी सुरप्रीत सिंह और उसके दादा सुरजीत सिंह निवासी जलालपुर के खिलाफ धारा 302,376 एबी ,201,34आईपीसी,4 पोक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया था।

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