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धरना-प्रदर्शन:पेट्रोल पंप से धरना हटा आज से रिलायंस फ्रेश के सामने किसान लगाएंगे पक्का मोर्चा, बाजार खुले रहे, कम दिखे ग्राहक

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • जिले में 15 स्थान पर 4 घंटे किसानों ने किया धरना-प्रदर्शन

कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जिले में 15 जगहों पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरने देकर चक्काजाम किया। धरना शांतिमय रहा। जिन जगहों पर किसानों ने धरने लगाए वहां पर पुलिस मुलाजिमों की तैनाती की गई थी। जिले में गढ़शंकर के बंगा चौक, माहिलपुर, चब्बेवाल टोल पलाजा, हंदोवाल, मेहटीयाणा, पुरहीरा बाईपास, लाचोवाल टोल पलाजा, नसराला पुल, चौलांग टोल प्लाजा, ब्यास रड़ा पुल, टोल प्लाजा मानसर, कस्बा हरियाना, बुल्लोवाल टी-प्वांइट और सिंगड़ीवाला बाईपास पर किसानों ने धरने लगाकर रोड़ जाम किया।

वहीं मुकेरियां में आंगनबाड़ी मुलाजिमों ने किसानों के हक में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाया। आजाद किसान कमेटी दोआबा के प्रधान हरपाल सिंह संघा ने बताया कि फगवाड़ा रोड पर गांव पूंगा के पेट्रोल पंप पर किसानों ने पक्का धरना लगाया गया, जिसे 6 नवंबर को सुबह हटा लिया जाएगा।

जत्थेबंदियों ने फैसला लिया है कि उन्हीं पंपों पर धरने जारी रखे जाएंगे जो सीधे रिलायंस के कंट्रोल में हैं। उन्होंने एलान किया कि 6 नवंबर से होशियारपुर में रिलायंस के फ्रैश स्टोर के सामने किसान पक्का धरना लगाएंगे। अलग-अलग किसान जत्थेबंदियों के नेताओं ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार अब पंजाब के किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। धरने में किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रालियां भी साथ लेकर पहुंचे थे, जिन्हें सड़कों के बीच खड़ा किया था। किसान जत्थेबंदियों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धरना दिया और चक्काजाम किया। किसान जत्थेबंदियों ने बंद की काल देते समय दुकानदारों को भी साथ आने की अपील की थी, लेकिन यह अपील जिले में असरदार नहीं रही। जिले के सभी बाजार रोजाना की तरह खुले रहे। लेकिन बाजार में ग्राहक कम ही दिखाई दिए।

सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ेगी : किसान नेता
जिले से संबंधित किसान नेता हरपाल सिंह संघा, सरपंच परविंदर सिंह सज्जनां, सरपंच गुरदीप सिंह खुनखुन, गुरनाम सिंह सिंगड़ीवाल, स. भिंडर, जंगवीर सिंह चौहान, ओम सिंह सटियाना, हरसिमरन सिंह बाजवा, गुरविंदर सिंह खंगूड़ा आदि ने एक सुर में कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन नहीं करती तब तक विरोध जारी रहेगा।

पंजाब ऑटो यूनियन ने दिया किसानों का साथ
पंजाब ऑटो यूनियन ने किसानों के हक में वीरवार को सिंगड़ीवाला बाईपास पर ट्रैफिक जाम किया और किसानों के हक में नारे लगाते हुए केंद्र सरकार को कोसा। जिले में किसानों की ओर से लगाए धरने में राजनीतिक पार्टियों के नेता और वर्कर पहुंचे। इस मौके पर प्रधान दलजीत सिंह, बलविंदर सिंह केशियर, राज कुमार, परमजीत सिंह, शिव कुमार, सुरिंदर, मझैल सिंह, सुखदेव सिंह सोनू और अन्य मौजूद थे।

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