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‘नो टू करप्शन’:भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को समर्पित ‘नो टू करप्शन’ विषय पर चर्चा की

होशियारपुर3 घंटे पहले
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अलायंस क्लब होशियारपुर की तरफ से अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को समर्पित नो टू करप्शन विषय पर विचार चर्चा का आयोजन माडल टाउन में करवाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एैली डॉ. एमजमील बाली, भूतपूर्व पीआरओ एैली अशोक पुरी तथा वीडीजी एैली सुमेश कुमार ने की। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन अलायंस क्लब होशियारपुर प्रिंस के प्रधान एैली उमेश कुमार तथा एैली अमृत लाल थे। से नो टू करप्शन’’ विषय के ऊपर विचार चर्चा के दौरान महसूस किया गया कि देश की एकता, अखंडता तथा राष्ट्रीय लोकतंत्र में विश्वास को प्रफुल्लित करने के लिए भ्रष्टाचार को इंकार करने की जरूरत

है। इस अवसर पर एैली डॉ. एमजमील बाली ने बताया कि देश के जरूरतमंद परिवारों को आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए भ्रष्टाचार से बचाना आज की सब से अहम जरूरत है। जो परिवार अपनी थोड़ी कमाई के साथ ही अपना गुज़ारा कर सकते हैं, वो भ्रष्टाचार के चलते अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस लिए आज के समय में देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी महामारी है।

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