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विवाद:बाइक से पटाखे बजाने पर विवाद महिला से मारपीट, तीन पर केस

होशियारपुर4 घंटे पहले
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मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने को लेकर विवाद होने पर आरोपी और उसकी मां-बहन में पीड़िता महिला के साथ मारपीट की। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना बुल्लोवाल में मामला दर्ज किया गया है। गांव तारा गढ़ की जसवीर कौर ने बताया के उसकी जेठानी का बेटा मनप्रीत सिंह जो अक्सर उनके घर के सामने अपने मोटरसाइकिल के पटाखे बजाता रहता था और मोटरसाइकिल की रेस जायदा करता था जिसको लेकर उसने कई बार उनको मना भी किया लेकिन वह बाज नहीं आया। इस दौरान उसने इसकी शिकायत 4 दिसम्बर को पंचायत में की जिसको लेकर 6 दिसम्बर को पंचायत में दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया।

इस दौरान अभी बातचीत चल ही रही टी के मनप्रीत सिंह, उसकी माता अमरजीत कौर और उसकी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई बहन प्रभजोत कौर ने उसके साथ भरी पंचायत में मारपीट कर उसको जख्मी कर दिया जिसके चलते उसको सिविल अस्पताल दाखिल करवाया और पुलिस को सूचित किया। एएसआई कुलवंत सिंह ने बताया के पीड़िता के बयान दर्ज कर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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