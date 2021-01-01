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विवाद:महिला प्रोफेसर के किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट पर विवाद, तलब किया

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • एनएसयूआई की मांग- माफी मांगें या कॉलेज प्रशासन सस्पेंड करे

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ डीएवी कॉलेज की एक महिला प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर किसानो के विरुद्ध ट्वीट कर दिया, जिसका पता चलने पर एनएसयूआई सदस्यों ने कॉलेज प्रशासन का घेराव कर दिया और उक्त प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई के रिशु आदिया ने बताया कि कालेज की महिला प्रोफेसर ने गत दिनों सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों के खिलाफ गलत टिप्पणी की जिसका एक छात्र ने जवाब भी दिया। लेकिन, महिला प्रोफेसर और ज्यादा गलत टिप्पणी कराने पर उतर आई।

उन्हाेंने कहा कि प्रिंसिपल आरके खन्ना ने उनको उक्त महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि महिला प्रोफेसर लिखित में माफी मांगें नहीं तो कॉलेज प्रशासन उसको सस्पेंड करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे संघर्ष तेज करेंगे।

प्रिंसिपल बोले-प्रोफेसर को हटाने का फैसला मैनेजमेंट कमेटी लेगी
प्रिंसिपल आरके खन्ना ने कहा कि सोमवार को जब उक्त महिला प्रोफेसर कॉलेज आती हैं, तो उनसे बात की जाएगी। महिला प्रोफेसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का हक कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में है, वह इस मामले को उनके सामने रखेंगे। यह भी पता चला है कि उक्त महिला प्रोफेसर ने ट्वीट कर माफी मांग ली है।

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