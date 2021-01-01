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मैन ऑफ इंडिया:दिव्यांग रविंदरपाल ने वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया

सुखविंदर सिंह विरदी|होशियारपुर2 घंटे पहले
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ऊंची उड़ान उड़ने के लिए पंखों की नही हौसले की जरूरत होती है। इसे सच साबित कर दिखाया है होशियारपुर के 38 वर्षीय दिव्यांग रविंदरपाल सिंह ने। रविंदर ने 17 जनवरी को हरियाणा के करनाल में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। वे अब तक 7 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।

होशियारपुर के पीर मद्दी शाह बाजार में रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाने वाले रविंदरपाल सिंह बचपन से ही पोलियोग्रस्त हैं। रविंदर बताते हैं कि उसने 10 कक्षा तक पढ़ाई की। स्कूल में उसे कई बार इस बीमारी की वजह से हीनता का सामना करना पड़ता था, लेकिन परिवार की तरफ से उसको हौसला मिलता रहा। उसे वेट लिफ्टिंग का बचपन से ही शौक था, जिसको उसने साल 2009 में अपना जुनून बना लिया। तब से वह लगातार बेंच प्रेस की प्रैक्टिस करने लगा। इसके लिए उसने जिम जाना शुरू कर दिया।

पिता बोले-बचपन में बेटे की हालत देखकर डर लगता था, आज गर्व हो रहा - रविंदर के पिता बलविंदर सिंह ने कहा के बेटे के बचपन को देखकर डर लगता था, लेकिन आज उनको गर्व होता है। रविंदरपाल ने कहा कि उनके पिता द्वारा दिए गए हौसले की वजह से आज वह इस मुकाम पर है। उन्होंने कहा कि अब वह आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता लड़ने की तैयारी कर रहा है, जो जून महीने में हैदराबाद में होने वाली है। इससे पहले रविदर ने साल 2019 में जालंधर जिले में हुई एक प्रतियोगिता में 110 किलो की बेंच प्रेस लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया था।

रविंदरपाल ने बताया कि इसी साल 17 जनवरी को करनाल में 100 परसेंट रॉ फेडरेशन यूएसए की तरफ से तीसरी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें उनके मुकाबले में 10 प्रतिद्वंद्वी थे जो बिल्कुल सेहतमंद थे। यह मुकाबला 52 किलो वर्ग का था जिसमें उन्होंने 115 किलो की बेंच प्रेस लगाई और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ साथ फेडरेशन की तरफ से उनको स्ट्रांग मेन ऑफ इंडिया का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। रविंदरपाल सिंह ने कहा के वह रोजाना दो घंटे जिम में प्रैक्टिस करते हैं। उन्हांेने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी।

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