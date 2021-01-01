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अंडर-19 ट्रिडेंट कप:दोआबा हीरोज टीम की घोषणा, 6 से शुरू हाेगा टूर्नामेंट

होशियारपुर2 घंटे पहले
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अंडर-19 ट्रिडेंट कप के लिए दोआबा हीरोज टीम का चयन एचडीसीए मैदान होशियारपुर में संपन्न हुआ। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव डाॅ. रमन घई ने बताया कि पंजाब के 20 जिलों की टीमें अमृतसर में 6 से 12 फरवरी तक होने वाले ट्रिडेंट कप में भाग लेंगी। डाॅ. घई ने बताया कि दोआबा हीरोज की टीम का चयन होशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर, रोपड़ व फतेहगढ़ साहिब जिलों की टीमों से किया गया। दोआबा हीरोज टीम की कप्तानी होशियारपुर के कर्ण शर्मा को सौंपी गई है। इसके अलावा टीम में मानव विशिष्ट, मयंक गुप्ता, रघु, अनुज पराशर, सुनील सूद, रमनजीत, उज्जवल, सिमरजीत, मनी खन्ना, राहुल, तरन कुमार, बनि शर्मा,

कुलतार सिंह, जसकरन सिंह, पुलकित कालरा होंगे। टीम में प्रथम स्टैंडबॉय के तौर पर शाश्वत तिवाड़ी, हैरल विशिष्ट, केशव मलहोत्रा, समीर खान होंगे। डाॅ. घई ने दोआबा हीरोज़ वारियर टीम को शुभकामनाएं दी। पीसीए के चयनकर्ता कुलदीप धामी ने चयनकर्ता की भूमिका निभाई। इस अवसर पर एचडीसीए के अध्यक्ष डाॅ. दलजीत खेला, रोपड़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट शेखर शुक्ला, एसोसिएशन के सचिव डाॅ. संदीप बुद्धीराजा के अलावा जिला कोच दलजीत सिंह, दविंदर कौर, करन सैनी, आशीश घई आदि मौजूद रहे।

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