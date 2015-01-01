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पैदल मार्च:डीएसपी ने कहा- वाहन इधर उधर खड़ा किया तो खैर नहीं

होशियारपुर3 घंटे पहले
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दिवाली पर शहर में सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए डीएसपी माधवी शर्मा ने सिटी पुलिस की टीम के साथ वीरवार रात पैदल मार्च किया। थाना सिटी के एसएचओ गोविंदर बंटी ने बताया कि डीएसपी माधवी शर्मा की अगवाई में उन्होंने शहर के बाजारों में पैदल मार्च की और दुकानदारों को सर्तक रहने को कहा। इस मौके पर डीएसपी माधवी शर्मा ने दुकानदारों को दुकानों के बाहर सामान न रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान नज़र आए तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। इस दौरान दुकानों के पास नो पार्किंग में खड़े वाहनों को भी हटाया गया और उनके मालिकों को चेतावनी भी दी गई।

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