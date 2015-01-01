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चौलांग टोल प्लाजा पर प्रदर्शन:34 दिन से कृषि कानून के विरोध में धरने पर किसान

टांडा उड़मुड़2 घंटे पहले
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दोआबा किसान कमेटी के कृषि कानूनों के खिलाफ लगाए धरने के शनिवार को 34वें दिन भी इलाके के किसान डटे रहे। धरने के दौरान पिछले 34 दिनों से बिना टोल पर्ची कटवाए वाहन निकलवाने का सिलसिला लगातार जारी है। धरने के दौरान इलाके के विभिन्न गांवों के लोगों द्वारा धरने पर बैठे हुए लोगों के लिए लंगर व चाय पानी की सेवा निभाई जा रही है। शनिवार के धरने में शामिल हुए कमेटी के सदस्यों व इलाके के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने कृषि कानूनों को पास करवाने वाली मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

किसान कमेटी के प्रधान जंगवीर सिंह चौहान, अमरजीत सिंह संधू, सतपाल सिंह ने मोदी सरकार के किसान विरोधी फैसलों के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा कि किसान जत्थेबंदियों की ओर से माल गाड़ियों को छूट देने के बाद भी मोदी सरकार द्वारा पंजाब में आने वाली माल गाड़ियों को रोकने के जुबानी फैसले को मोदी सरकार की तानाशाही बताया। कहा कि समूह जत्थेबंदियां लामबंद होकर मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगी। इस मौके पर अमरजीत सिंह, दीप नंगल, गोल्डी बधन, बलवीर सिंह, मीका कुराला आदि किसान मौजूद रहे।

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