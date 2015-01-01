पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

राहत:किसानों को बीज लेते समय करनी होगी पूरी पेमेंट, बाद में खाते में आएगी प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 हजार रुपए सब्सिडी

होशियारपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • सभी 10 ब्लॉक में किसानों को सब्सिडी वाला गेहूं बीज मिलना शुरू
  • 1.43 लाख हेक्टेयर में होती है गेहूं की बुवाई, 7700 क्विंटल बीज मंगवाया

गेहूं की फसल की बिजाई के लिए मंगलवार को जिला खेतीबाड़ी विभाग की तरफ से किसानों को सब्सिडी पर बीज बांटना शुरू कर दिया गया है। जिले के सभी 10 ब्लाॅक में स्थित खेतीबाड़ी दफ्तरों में अब किसान बीज ले सकते हैं। पहले दिन सभी ब्लाॅक में 100 एकड़ का बीज किसानों ने खरीदा। सब्सिडी पर दिए जा रहे इस बीज को खरीदने के लिए किसानों को पहले पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी और बाद में विभाग की तरफ से किसानों के बैंक खातों में प्रति क्विंटल के हिसाब से एक हजार रुपए की सब्सिडी डाल दी जाएगी।

खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस सीजन में किसानों को सब्सिडी पर 3 किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें 3086, पीबीडब्ल्यू 343 और 725 किस्म शामिल है। जिले के किसानों के लिए 7,700 क्विंटल बीज खेतीबाड़ी विभाग में उपलब्ध है।

जिला खेतीबाड़ी अधिकारी डाॅ. विनय कुमार ने बताया कि इस सीजन में जिले के अंदर 1 लाख 43 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की तरफ से गेहूं की फसल बीजे जाने का अनुमान है और इतने क्षेत्र के लिए 7,700 क्विंटल बीज काफी है। उन्होंने बीज लेने पहुंचने वाले किसानों से अपील की कि किसान जब भी बीज लेने के लिए खेतीबाड़ी दफ्तर के लिए निकलें तब सब्सिडी वाला फार्म, आधार कार्ड की काॅपी और बैंक अकाउंट की काॅपी साथ लेकर जरूर आएं।

किसान खुद तैयार करें बीज : डाॅ. विनय
खेतीबाड़ी अधिकारी डा. विनय कुमार ने कहा कि जिस किसान ने इस सीजन में 10 एकड़ में गेहूं की फसल की बिजाई करनी है वह 5 खेतों का बीज विभाग से प्राप्त करे और बाकी बचे 5 खेतों में अपने घर पर रखी हुई पिछले साल की गेहूं को अच्छे तरीके से दवाई लगाकर बिजाई करे। इससे किसान का बीज पर आने वाला खर्च कम होगा। उन्होंने बताया कि एक सीजन में तैयार किया गया बीज किसान 3 सीजन में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अगले 3 सीजन तक फसल के झाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

अभी सिर्फ माहिलपुर व गढ़शंकर में खाद की सप्लाई
डाॅ. विनय ने कहा कि जिले में खाद की मुश्किल बनी हुई है। हमारी तरफ से तो डायरेक्टर खेतीबाड़ी विभाग को पत्र लिख एनएलएफ नंगल से पूरे जिले में खाद की सप्लाई दिलवाने का आग्रह किया गया था लेकिन विभाग की मांग को एनएफएल ने यह कहकर रद्द कर दिया कि पूरे जिले में खाद की सप्लाई करने पर उनका ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाएगा इसलिए वह सिर्फ माहिलपुर और गढ़शंकर एरिया तक ही सप्लाई दे सकते हैं। वहीं, खाद की किल्लत आने के बाद जब से लोगों को इस बात की जानकारी मिली है कि एनएफएल नंगल की तरफ से माहिलपुर-गढ़शंकर एरिया में खाद की सप्लाई दी जा रही है तब से जिले के अन्य ब्लॉक से संबंधित किसान माहिलपुर-गढ़शंकर में अपनी रिश्तेदारियां ढूंढ़ने लगे हैं ताकि रिश्तेदारों की मदद से खाद मिल सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें