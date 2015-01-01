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आज से जिलेभर में काली झंडी लहर:कृषि कानूनों के विरोध में किसान काली पगड़ियां व महिलाएं काली चुन्नियां ओढ़ेंगी

होशियारपुर2 दिन पहले
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  • सिंघु बॉर्डर से लौटे सरपंचों की अपील पर 14 गांव के लोगों ने रोष स्वरूप छतों पर काले झंडे लगाए

गुरप्रीत बैंस| दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने और सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए बुधवार से सूबे सहित जिले के सभी गांवों में घरों की छतों पर किसान काले रंग के झंडे लहराएंगे ताकि सेटेलाइट के माध्यम इन कानूनों के विरोध की जानकारी देश-विदेश तक पहुंच सके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों का ध्यान इस तरफ खींचा जा सके। यह बात दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर धरने से लौटे लगभग 10 गांव के सरपंचों ने कही।

काली झंडी लहर की इस मुहिम की शुरुआत मंगलवार को दिल्ली के सिंघु बाॅर्डर पर चल रहे धरने से लौटे जिले के कुछ सरपंचों ने कर दी है। सरपंचों ने सुबह बाकायदा अपने-अपने गांव में अनाउंसमेंट कर सभी गांववासियों को घरों की छतों पर काले रंग के झंडे लगाने की अपील की। कुछ ही देर में लगभग हर घर की छत और गेट पर काले झंडे ही झंडे नजर आने लगे। 14 से अधिक गांवाें में लाेगाें ने घराें पर काले झंडे लहरा दिए। वहीं, बुधवार से हर किसान काली पगड़ी पहन और महिलाएं काले रंग की चुन्नी ओढ़कर कृषि कानूनों का विरोध जताएंगी।

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