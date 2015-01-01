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हफ्ता देने के लिए धमकाया, न देने पर चलाईं गोलियां:बादल परिवार की राजधानी ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पर फायरिंग, हमलावर बोला-भाई जी ने भेजा है

होशियारपुर2 घंटे पहले
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}दफ्तर के शीशे पर गोली का निशान ।
  • हमलावर जालंधर के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ, एक नेता से भी संबंध

होशियारपुर में बस स्टैंड स्थित बादल परिवार की राजधानी ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पर 3 नवंबर की रात 9:30 बजे के करीब फायरिंग करने का मामला सामने आया है। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के समय ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर मेजर सिंह और एक सिक्योरिटी गार्ड गुरप्रीत सिंह मौजूद थे। पुलिस ने घटना के करीब 48 घंटे बाद वरिंदर सिंह उर्फ साबी नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल ने जिले के एसएसपी नवजोत सिंह माहल को खुद फोन किया और कार्रवाई करने के लिए कहा तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की।

ड्राइवर मेजर सिंह ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक एक व्यक्ति जिसने अपना मुंह बांधा हुआ था आते ही कंपनी के दफ्तर पर गोलियां दाग दी और कहा कि मुझे भाई जी ने भेजा है और यह गोलियां कंपनी के लिए एक मैसेज है और समझने वाले समझ जाएंगे अगर मेरे बारे में किसी को बताया गया तो आने वाले दिनों में उनको गोलियों से भून दिया जाएगा। कंपनी के साथ जुड़े एक सूत्र की माने तो इस घटना के पीछे जालंधर के एक गैंगस्टर का हाथ है जोकि एक कांग्रेसी नेता की ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है और उसके गुर्गा बकायदा तौर पर पीएपी चौक में कई ट्रांसपोर्टों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं।

सुखबीर के फोन के बाद हरकत में आई पुलिस

3 नवंबर की रात घटित इस घटना का संज्ञान पुलिस ने उस वक्त लिया जब सुखबीर सिंह बादल ने एसएसपी नवजोत सिंह माहल से बात की। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और 5 नवम्बर को दोपहर के बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। बाद में घटनास्थल पर एसएसपी माहल पहुंचे।

घटना के दो मिनट बाद कैसे पहुंच गई सीआईए

कंपनी के सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि उस गैंगस्टर के लिए होशियारपुर में तैनात एक इंस्पेक्टर भी काम कर रहा है हैरानी की बात तो यह है कि गोली की घटना के अभी कंपनी की ओर से पुलिस को फोन भी नहीं किया गया था कि सीआईए स्टाफ के कुछ मुलाजिम कंपनी के दफ्तर जहां पर गोली चली के आसपास घुमते देखे गए।

वरिंदर सिंह उर्फ साबी पर हुआ मामला दर्ज
थाना मॉडल टाऊन के एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने वरिंदर सिंह उर्फ साबी जो बस्सी जाना का बताया जा रहा है पर आईपीसी की धारा 336, 25/27/54/59 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ करनैल सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

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