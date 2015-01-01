पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लूट का मामला सुलझा:भगौड़े सत्ता व गिंदा को तिहाड़ जेल से लाई पुलिस भागोवाल में बैंक से लूटे ~3.78 लाख किए रिकवर

होशियारपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भागोवाल में बैंक व रिहानां जट्‌टां में मनीचेंजर से लूट का मामला सुलझा

जिले में हुई बैंक डकैतियों में शामिल 2 आरोपियों सत्ता और गिंदा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से लाकर जांच को आगे बढ़ाते हुए जिला पुलिस ने पंजाब एंड सिंध बैंक भागोवाल से लूटे 3,78,500 लाख रुपए रिकवर किए हैं। वहीं, रिहानाजट्टां में मनीचेंजर से लूटे 80,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने बताया कि एसपी (जांच) रविन्द्र पाल संधू के नेतृत्व में थाना हरियाना और सीआईए स्टाफ की टीम ने बैंक डकैतियों में शामिल भगौड़े सतपाल सिंह उर्फ सत्ता निवासी हरियाना और गुरिन्दर सिंह उर्फ गिंदा निवासी लुडियानी दसूहा से लूट की यह रकम बरामद की है।

उक्त दोनों लुटेरे यूको बैंक गांव कालरा थाना आदमपुर, जालंधर में डकैती के दौरान बैंक गार्ड की गोली मारकर हत्या करने के मामले में भगौड़े थे, जिनको इसी महीने की 3 नवंबर को क्राइम ब्रांच दिल्ली की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने दोनों को तिहाड़ जेल से लाकर तकनीकी पक्षों से पूछताछ कर उनसे पंजाब एंड सिंध बैंक भागोवाल से लूटे 3,78,500 लाख रुपए, वारदात में इस्तेमाल की स्कूटी नंबर पीबी 07, बीडब्ल्यू 4108 भी बरामद कर ली है। दोनों लुटेरों ने सुरजीत, जीता निवासी आदमवाल के साथ मिलकर गत 23 अगस्त को करीब ढाई बजे ग्राम सुविधा केंद्र (मनी चेंजर) रिहानां जट्टां से 80,000 रुपए भी छीने थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों का रिमांड हासिल किया जाएगा।

दोनों लुटेरों ने यूको बैंक आदमपुर में बैंक गार्ड की गोली मारकर कर दी थी हत्या, तीन नवंबर को क्राइम ब्रांच दिल्ली ने पकड़ा था

बता दें कि थाना हरियाना के इंस्पेक्टर हरगुरदेव सिंह, थाना सदर प्रमुख तलविन्दर सिंह और सीआईए इंचार्ज की टीमाें ने 19 अक्टूबर को सुनील दत्त निवासी घगियाल, सुखविन्दर हरियाना, बलविन्दर सिंह उर्फ सोनू दोनों निवासी कोठे प्रेम नगर, सतपाल सिंह उर्फ सत्ता निवासी हरियाना और गुरिन्दर सिंह उर्फ गिंदा निवासी लुडियानी के खिलाफ धारा 392, 394, 395 और हथियार एक्ट की धारा 25, 27-54 -59 के अंतर्गत थाना हरियाना में मामला दर्ज किया था। इनमें सुनील, सुखा, सोनू को जिला पुलिस ने 19 अक्टूबर को गिरफ्तार कर इंडियन ओवरसीज बैंक, गिलजियां, पंजाब एंड सिंध बैंक गांव भागोवाल और यूको बैंक गांव कालरा थाना आदमपुर को ट्रेस कर डकैती में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए थे। इन मामलों में सत्ता और गिंदा भगौड़े चल रहे थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें