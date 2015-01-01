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प्रकाशोत्सव:आसा जी के वार का अखंड कीर्तन करवाया

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित कीर्तन का तीसरा दिन

गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के चलते 5 नवंबर से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, रेलवे रोड में चल रहा धार्मिक समारोह 30 नवंबर को संपन्न होगा। कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी और चरनजीत सिंह ने बताया कि 5 नवंबर से धार्मिक समारोह का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सुबह 6 बजे से साढ़े सात बजे तक आसा जी की वार के अखंड कीर्तन चल रहा है। शनिवार को संदीप सैनी (जिला प्रधान आम आदमी पार्टी) के परिवार की तरफ से सेवा निभाई गई।

समारोह के दौरान कोविड-19 के तहत जारी हिदायतों का पालन किया जा रहा है। इस मौके पर संदीप सैनी को प्रबंधक कमेटी की तरफ से सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान चरनजीत सिंह, अवतार सिंह लायल, परमजीत सिंह मनकू, मास्टर उजागर सिंह, पवन सिंह मैनेजर, जथेदार परमजीत सिंह, कुलवंत सिंह, दिलबाग सिंह, सरबजीत सिंह हेड ग्रंथी, सुरजीत सिंह, जगदीश सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे।

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