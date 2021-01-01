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नियुक्त:गुरिंदर सिंह बने मोहल्ला प्रेमगढ़ के प्रधान

होशियारपुर2 घंटे पहले
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भारतीय मानव कल्याण महासमिति भारत की मीटिंग आदमवाल में की गई, जिसकी अध्यक्षता परमवीर जिला उपप्रधान ने की। मीटिंग में भारतीय मानव कल्याण महासमिति के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सूरज मट्टू व उनके साथ विशाल सैनी जिला अध्यक्ष विशेष तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर भारतीय मानव कल्यान महासमिति की जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया।

इस दाैरा गुरिंदर सिंह, करण कुमार, अमन वर्मा, जीवन कुमार समिति में शामिल हुए। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सूरज मट्टू ने गुरिंदर सिंह को मोहल्ला प्रेमगढ़ का प्रधान, करण कुमार को जिला उप-प्रधान, अमन वर्मा को मोहल्ला अज्जोवाल का प्रधान, जीवन को जिला सचिव नियुक्त किया।

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